В России построят десять обстановочных судов по нацпроекту

Федеральное казенное учреждение «Речводпуть» подписало контракт стоимостью 1,58 миллиарда рублей на поставку десяти обстановочных судов с санкт-петербургской компанией «МТ-Групп». Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.

Согласно контракту, работы будут завершены до конца 2022 года. Суда построят в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. «Серия судов предназначена для содержания судового хода на внутренних водных путях, выполнения работ по тралению, контроля средств навигационной обстановки, обслуживания знаков навигационной обстановки с целью обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота», — уточнили в Росморречфлоте.

В рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, предполагается строительство 23 обстановочных судов. Их поставят для работы на внутренних водных путях Амурского, Байкало-Ангарского, Волго-Балтийского, Волго-Донского, Енисейского, Камского, Ленского, Московского, Обского, Обь-Иртышского бассейнов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

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