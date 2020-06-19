Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны. Проект «В первые дни Великой Войны» опубликован на сайте ведомства.

Как стало известно из архивных документов, в первые дни войны советская армия смогла отбросить фашистов за границу государства. В частности, это удалось сделать в Львовской области.

Кроме того, в результате действий частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник потерял убитыми и ранеными до 800 человек. В районе литовского города Скаудвиле 9-я противотанковая бригада смогла отбить наступление немецкой танковой девизии и даже захватить в плен двух фашистских офицеров.

Помимо этого, опубликован опрос командиров, которые получили ранения в первых боях с гитлеровскими войсками. В частности, они дают оценку войскам противника, а также своим собственным. «Немцы очень бояться штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят», — приводятся в документах слова одного из участников боев.

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