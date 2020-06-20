Индия захотела срочно купить 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ

Военно-воздушные силы Индии предложили правительству страны рассмотреть вопрос срочной покупки 33 истребителей, сообщает ANI со ссылкой источники в правительстве Индии.

Согласно индийскому информационному агентству, речь идет о приобретении 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ, которые позволят восполнить потери боевой авиации.

ANI отмечает, что данное предложение, предполагающее ускорение решения вопроса о покупке военной техники, поступило на фоне индийско-китайского конфликта, произошедшего в июне на границе двух стран.

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В феврале Jane's Defence Weekly, ссылаясь на заявление отставного маршала Военно-воздушных сил Индии Далжита Сингха, написало, что самолеты «Сухого» являются превосходными и мощными, особенно с точки зрения переносимых вооружений и дальности полета, однако, в случае с Су-30МКИ, нуждаются в модернизации.

В августе 2019 года Defense News, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что индийская компания Hindustan Aeronautics свернет лицензионное производство российских истребителей четвертого поколения Су-30МКИ в марте 2020 года, если не получит новых заказов на такие самолеты.

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