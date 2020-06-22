Журналисты раскрыли тайну бутылки с письмом 13-летней давности

В американском городе Уасилла, штат Аляска, дедушка с внуком обнаружили в воде послание в бутылке. Журналистам телеканала KTUU удалось раскрыть тайну этого письма.

В конце мая Пэт Брэшлер (Pat Brashler) и его четырехлетний внук Джеймсон нашли бутылку от рутбира (газировка из коры дерева сассафрас — прим. «Ленты.ру») во время рыбалки в реке. «Я думал, что это мусор, но Джеймсон понял, что это письмо в бутылке», — рассказал американец.

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Послание 13-летней давности было написано карандашом двумя девочками-подростками. «Эми и Анджела были в лагере в Хьюстоне 2 сентября 2007 года и хотели бы рассказать кое-что. Эми нравится мальчик по имени Дариус. Он самый милый мальчик на всем белом свете», — так начиналось письмо. Затем девочки подчеркнули, что очень крепко дружат и даже вместе ездили в Мехико, написали, что Анджела влюбилась в мальчика по имени Чэд, а затем указали телефонные номера своих родителей и попросили нашедшего позвонить им и сказать, что они здоровы и любят их.

Брэшлер позвонил по номеру, он оказался недоступен. Он вычислил, что бутылка проплыла 80 километров вниз по течению. Американец рассказал о находке журналистам и понадеялся, что они смогут найти отправительниц, и те окажутся живы и здоровы.

В итоге написавшие письмо девушки связались с представителями телеканала. Отправительницами оказались 27-летние Эми Дэвис и Анджела Гуделл. Как выяснилось, они все еще дружат.

«Хотя она живет в Юте, а я — в Алабаме, и хотя мы не общаемся постоянно, мы все еще очень близки. Мы дружим и ходили на свадьбы друг к другу», — рассказала Дэвис. Гуделл, смеясь, призналась, что понятия не имеет, кто такой Чэд, а все письмо написала ее подруга, которая «тогда думала только о мальчиках».

Гуделл связалась с Брэшлером, и тот пообещал отправить ей бутылку с посланием по почте.

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