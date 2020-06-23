Адвоката Ефремова уличили в самопиаре и разглашении тайны

Федеральная палата адвокатов раскритиковала действия защиты актера Михаила Ефремова, которую уличили в самопиаре и разглашении профессиональной тайны. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 23 июня.

Организация выразила обеспокоенность тем, что связанные с делом адвокаты «активно выступают в средствах массовой информации в связи с данным происшествием».

«Они публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы», — отметили в палате. В организации обратили внимание и на других адвокатов, не участвующих в уголовном деле, но при этом дающих публичные комментарии о его обстоятельствах.

Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев раскрыл вид и количество выпитого Ефремовым перед ДТП алкоголя, а также назвал причину, по которой артист сел за руль в таком состоянии. Ранее в июне Пашаев рассказал, что вся его семья погибла в ДТП по вине пьяного водителя. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, в частности, снялся в шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова вместе с семьей погибшего.

Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП умер водитель фургона Сергей Захаров.

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