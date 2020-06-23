На Украине объяснили невозможность отгородиться от России рвом и стеной

Украина отказалась восстанавливать железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил заместитель главы МИД Василий Бондарь в интервью «Укринформу».

По его словам, на данный момент это небезопасно с эпидемиологической точки зрения, однако правительство следит за развитием ситуации. Бондарь объяснил, что нельзя «просто отгородиться рвом, построить стену и забыть о России», так как многие украинцы ездят туда к родственникам.

Также он рассказал, что визовый режим с Россией вводить пока не планируют, однако пограничники собирают при пересечении границы биометрические данные, что можно считать «биометрической визой».

29 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что страна начинает открывать пограничные пункты в том числе и для иностранцев. Условием для въезда он обозначил соблюдение 14-дневного карантина. По его словам, это позволило бы восстановить движение через границу и одновременно контролировать въезд в страну.

Украина закрыла границу и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 28 марта.

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