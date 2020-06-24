Россиянам пообещали рабочие места в жилых домах

Российские коворкинги — офисные пространства, где каждый может арендовать рабочее место, — переходят из бизнес-центров и многофункциональных комплексов в многоквартирные дома. К такому выводу пришли аналитики Level Group, проанализировав инфраструктуру 386 зданий Москвы и дальнейшие планы застройщиков (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Рынок коворкингов в Москве ежегодно демонстрирует рост предложения на 50-60 процентов, подсчитали аналитики. Следующим шагом эволюции этого вида офисов может стать завоевание жилых домов: в настоящее время в 19 столичных комплексах апартаментов уже представлены или планируются коворкинги, а многоквартирные проекты готовятся к буму гибких офисов. К 2025 году 3-5 процентов жилых комплексов будут иметь в своем составе коворкинг, обещают в Level Group.

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«Удаленная работа становится нормой жизни, и многие уже хорошо знакомы с форматом коворкингов, успели оценить его преимущества и хотят иметь такой сервис не в центре города, а по соседству со своей квартирой», — заключают эксперты. Пока из 386 проанализированных жилых проектов подавляющее большинство — 359 — не имеют в составе гибкой офисной инфраструктуры. В 27 комплексах, то есть в 6,9 процента объектов, предусмотрены те или иные форматы коворкингов.

Ранее в июне стало известно, что большинство москвичей (79 процентов) готовы работать удаленно и после пандемии коронавируса. 73 процента горожан полностью или частично начали трудиться дистанционно с началом пандемии, 20 процентов периодически или постоянно работали не в офисе и до ситуации c COVID-19.

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