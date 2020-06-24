Раскрыта дата возвращения Crew Dragon на Землю

Корабль Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю в начале августа. Об этом сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА Стив Стич, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте космического агентства.

По словам Стича, отстыковка корабля от станции будет возможна примерно 2 августа.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к станции стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту.

На следующий день корабль успешно пристыковался к МКС, после чего экипаж Crew Dragon в составе Дагласа Херли и Роберта Бенкена перешел на борт станции.

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