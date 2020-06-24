Пилот истребителя рассказал о сложностях участия в параде Победы

Командир звена истребителей Су-35С на российской авиабазе Хмеймим в Сирии Юрий Белов рассказал о самом сложном моменте во время участия в авиационном параде Победы. Его цитирует РИА Новости.

Белов утверждает, что труднее всего выдерживать временные интервалы и сомкнутый боевой порядок. По его словам, штурманскому отделу нужно «попотеть», чтобы до долей секунды рассчитать прохождение самолетов и вертолетов.

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«Переживания всегда есть, это особенность любого человека. Но мы воспитаны так, что мы готовы ко всему, и свое переживание мы победим», — поделился Белов своими эмоциями перед полетом.

Он добавил, что взаимодействие с сирийскими летчиками у российских пилотов трудностей не вызывает, поскольку они тоже учились в советской школе, а разные языки не являются препятствием для дружественных отношений армий.

В параде Победы на российской авиабазе Хмеймим участвовали более тысячи военнослужащих России и Сирии, порядка 50 военных машин и 17 летательных аппаратов, среди которых: вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34, Су-35, военно-транспортные Ан-30 и Ан-72, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее, 24 июня, появились кадры парада в Москве, снятые из космоса. Фото было сделано российским спутником «Ресурс-П». На нем видна колонна военной техники, которая едет по Тверской улице к Красной площади, а также проход пеших колонн.

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