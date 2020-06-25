Российские ученые придумали морозостойкий бетон для Арктики

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске придумали технологию создания морозостойкого бетона для суровых климатических условий Крайнего Севера. Об этом ТАСС сообщили в отделе новостей вуза.

В университете отметили, что получить материал со сверхвысокой морозостойкостью удалось, изменив структуры гидратных фаз цементного камня.

Научные сотрудники ЮУрГУ проводили исследование в лаборатории в пятипроцентном растворе поваренной соли при температуре минус 50 градусов. Согласно полученным данным, что степень морозостойкости бетона может меняться в четыре-пять раз «при постоянном водоцементном отношении, но при введении различных модификаторов, которые влияют на состав гидратных фаз».

«Стабильный гидросиликатный гель сформировался при содержании портландита в цементном камне не более пяти процентов. Это обеспечили за счет введения оптимальных дозировок современных модифицирующих добавок», — уточнили в ЮУрГУ.

Благодаря полученным качествам бетон можно будет использовать в строительстве в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

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