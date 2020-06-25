У чемпиона мира по боксу выявили коронавирус за неделю до защиты титула

У американского боксера Джамела Херринга обнаружили коронавирус перед защитой титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает ESPN Ringside.

Заболевание выявили у Херринга на прошлой неделе. Таким образом, защиту титула в поединке против Джонатана Окендо было решено перенести на неопределенный срок.

Херринг заявил, что болезнь протекает без симптомов. Боксер находится на изоляции. Вероятная дата проведения боя — 14 июля.

В своем последнем поединке в ноябре 2019-го против Ламонта Роча Херринг защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO. Всего в активе американца 21 победа (10 — нокаутом) при двух поражениях.

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