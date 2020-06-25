Россиянин голыми руками разобрал новостройку по кирпичам

Россиянин из Ижевска показал свою новую квартиру и голыми руками разобрал кирпичную кладку. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

Мужчина недавно приобрел жилье в новостройке и решил продемонстрировать качество строительных работ. Оказалось, что кирпичи вообще не закреплены раствором и с легкостью вынимаются из стены. «И так почти везде», — сказал хозяин квартиры.

На кадрах заметно, как мужчина без усилий вытаскивает кирпичи из стены. Также в ней видны сквозные щели, которые доходят даже до соседнего балкона.

Ранее в Новоалтайске произошел похожий случай — в одной из самых передовых и современных новостроек города начал рушиться торцевой фасад. На здании местами отпала кирпичная облицовка, а кое-где стал виден утеплитель.

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