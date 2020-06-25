Минюст Украины предложил отменить люстрацию советских чиновников

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил отменить люстрацию для советских чиновников. Об этом сообщает «Украинская правда».

По мнению политика, их люстрация не представляет никакого государственно-общественного интереса, поскольку со времен крушения советской системы прошло много лет. Ограничения для бывших советских чиновников он счел «необоснованными и неактуальными».

Малюська также предложил применять «индвидуальный подход» к люстрации прочих категорий чиновников. Он считает, что автоматической люстрации должны подвергаться только топ-чиновники, включая членов правительства и руководство президентской администрации, ответственные за формирование государственной политики.

Закон «Об очищении власти» был подписан 9 октября 2014 года президентом Украины Петром Порошенко. Документ распространяется на чиновников, занимавших руководящие должности при прежних политических режимах, сотрудников спецслужб, а также для лиц, подозреваемых в причастности к коррупции. Закон регламентирует проверки госслужащих с целью восстановления доверия и «создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Согласно многочисленным решениям ЕСПЧ по жалобам украинских чиновников, попавших под действие акта, во многих пунктах он не соответствует Конституции и требованиям международного права.

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