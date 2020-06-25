Пятилетняя девочка нашла на пляже самую крупную в мире ядовитую медузу

Пятилетняя девочка из Великобритании гуляла по пляжу с отцом и наткнулась на двухметровую волосистую цианею. Об этом сообщает Daily Star.

В воскресенье, 21 июня, житель Уэльса Дом Фокс (Dom Faux) гулял со своей пятилетней дочерью Эрин (Eryn) по местному пляжу. Внезапно девочка заметила вдалеке огромную тень на песке. Когда она подошла ближе, то увидела гигантскую медузу, которую вынесло течением на берег. Фокс сообщил, что длина цианеи составляла не менее двух метров. Этот вид медуз считается самым крупным в мире.

Мужчина побоялся подпускать дочь близко к ядовитой медузе, но та попросила его сделать фото на память. «Все, кому я показывал снимок, были в шоке. Надеюсь, Эрин запомнит этот день надолго», — признался Дом.

После публикации фото в сети мужчине начали поступать многочисленные комментарии от пораженных размерами медузы пользователей. Некоторые даже выдвинули теорию об инопланетном происхождении существа.

Найденную Эрин и Домом медузу, волосистую цианею, часто сравнивают с гривой льва из-за ее огромных размеров. В летний период эти медузы обитают в водах Великобритании и вырастают до двух с половиной метров в длину.

Ранее сообщалось о том, что на полный людей пляж в США вынесло огромную ядовитую волосистую цианею. Сотрудникам местного департамента охраны дикой природы и рекреационных территорий пришлось объявить пурпурное предупреждение, означающее, что в воде находится опасное животное.

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