Подругу звезды российского кино посадили за хищение миллионов

В Москве вынесен приговор близкой подруге и продюсеру звезды российского и советского кино Элины Быстрицкой. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, Замоскворецкий районный суд столицы приговорил Ксению Рубцову к трем с половиной годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Женщину обвинили в хищении со счетов покойной актрисы 35 миллионов рублей. Эти деньги по решению суда осужденной предстоит выплатить родственникам Быстрицкой.

Расследование было инициировано сестрой покойной, которая утверждала, что Рубцова обманом наживалась на пожилой женщине. Так, по документам она заплатила гримеру 200 тысяч рублей за один визит, хотя по факту эта сумма составила пять тысяч рублей. Водителю якобы платили 150 тысяч, хотя на деле он получал лишь 30 тысяч рублей. Сама обвиняемая своей вины не признавала и на протяжении всего судебного следствия заявляла, что с уважением относилась к покойной и помогала ей, поскольку это было для нее делом чести.

Элина Быстрицкая умерла 29 апреля 2019 года в возрасте 91 года. В последние годы актриса тяжело болела и была истощена. Обстоятельствами ее смерти заинтересовались в Следственном комитете России (СКР). Проверка была инициирована обращением знакомых актрисы, заподозривших ее родственников в целенаправленном доведении Быстрицкой до крайней степени истощения.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Она снялась в таких фильмах, как «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Добровольцы» Юрия Егорова и «Неоконченная повесть» Фридриха Эрмлера. В Малом театре актриса служила с 1958 года. Звание народной артистки СССР Быстрицкая получила в 1978-м.

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