Новичок UFC объяснил многократные просьбы остановить бой

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Роскопф объяснился после своего противоречивого выступления на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, где он попросил остановить поединок. Слова спортсмена приводит MMA FIghting.

Роскопф признался, что не в первый раз отказывается от участия в соревновании. «Я бойкотировал сам себя еще когда занимался вольной борьбой в колледже. Я был лучшим в штате, но из-за того, что отказался бороться во время схватки, занял третье место. Я словно чувствую, что не заслуживаю выступать на таком уровне», — заявил 25-летний американец.

«То же самое случилось и в бою с Остином (Остином Хаббардом — соперником Роскопфа во время его дебюта в UFC, — прим. «Ленты.ру»). Ситуация стала жесткой, я взглянул на тренера и сказал, что мне не хочется там быть. Но не потому, что я не хотел драться. Мне казалось, что я этого просто не заслуживаю», — признался боец.

Роскопф уступил в первом поединке в рамках UFC. Бой остановил инспектор турнира после того, как сам боец несколько раз попросил тренера прекратить схватку. Поведение американца во время боя вызвало неоднозначную реакцию у журналистов и фанатов. Однако, глава UFC Дэйна Уайт с понимаем отнесся к многократным просьбам Роскопфа завершить бой.

Поражение от Хаббарда стало первым в карьере Роскопфа. До этого боец выиграл пять поединков подряд.

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