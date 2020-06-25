В Москве уточнили правила электронного голосования по поправкам к Конституции

Секретарь Московской городской избирательной комиссии сообщил в письме председателям ТИКов, что жители Москвы, записавшиеся на электронное голосование по Конституции, очно смогут проголосовать только 1 июля при условии, что они так и не отдали свой голос дистанционным способом. На детали письма обратило внимание РИА Новости.

«Участники голосования, записавшиеся на дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на избирательном участке по месту жительства только 1 июля 2020 года и после установления факта, что участник голосования не получил доступ к бюллетеню дистанционного электронного голосования», — говорится в документе. Уточняется, что выдача бюллетеня на участке по месту жительства участникам голосования, записавшимся на ДЭГ с 25 по 30 июня 2020 года «является грубейшим нарушением законодательства РФ и нормативно-правовых актов». Также отмечается, что что за неоднократную выдачу и получение бюллетеней для голосования предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что на одном из избирательных участков в столице участнику голосования, исключенному из списка в связи с подачей заявления на участие в дистанционном электронном голосовании, член УИК ошибочно выдал бюллетень. В результате ящик для голосования с бюллетенем данного гражданина был опечатан, а бюллетень был признан недействительным.

«Прошу исключить возможность подобных нарушений участковыми избирательными комиссиями», — говорится в письме.

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится с 25 июня по 1 июля.

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