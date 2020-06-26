В Совете Федерации отреагировали на слова Порошенко о шансе вернуть Крым

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об уникальном шансе для Киева вернуть Крым, назвав его отношение к данному вопросу дилетантским. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, они (украинские политики — прим. "Ленты.ру") так и не поняли, почему Крым вернулся на свою историческую родину — в Россию», — сказал Цеков, отметив, что для Киева полуостров был лишь территорией для получения прибыли, а для России это часть родной и священной исторической земли.

Член Совета Федерации также добавил, что независимо от ситуации в мире и экономического положения России Крыму всегда будет оказываться поддержка. «Пусть украинские политики не надеются. Ни при каких условиях им не удастся вернуть Крым обратно», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Петр Порошенко заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть Крым, поскольку, по мнению политика, в связи с падением цен на нефть и «глубоким кризисом» в России международная солидарность может укрепиться, в результате «заставив» Москву «уйти из Крыма», который она якобы не способна финансировать.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении международного права. Российские власти опровергают эти обвинения.

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