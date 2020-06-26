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Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

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Фото: Globallookpress.com

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным. Запись доступна на YouTube.

Саакашвили заявил, что российская сторона опережает украинскую в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Он признался, что его это расстраивает.

По словам политика, в России «слушают» бизнес гораздо активнее, чем на Украине. «Они выигрывают у нас войну на фронте реформ — ребята, это было главным коньком Украины, как?» — сказал он.

Ранее Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса. По его словам, в настоящий момент страна находится на грани экономической катастрофы. Саакашвили заявил, что пришел к такому выводу, ознакомившись с очередным докладом Международного валютного фонда. «Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает голод», — сказал он.

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