Россияне резко потратились на отдых после самоизоляции

Российские туристы в первой половине июня резко увеличили траты на покупку туров на отдых по сравнению с периодом самоизоляции, введенным на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка ВТБ, передает ТАСС.

Согласно полученным данным, общий объем заказов россиян в турагентствах составил 320 миллионов рублей, что почти в три раза больше аналогичных показателей за май и в 3,5 раза — за апрель текущего года. Резкий рост зафиксирован во всех сегментах — как при покупке билетов на самолеты и поезда, так и при бронировании объектов размещения.

В то же время сумма затрат в среднем оказалась выше, чем в предыдущие месяцы, но на 43 процента ниже, чем в период до вспышки заболевания. «Это говорит о том, что россияне пока предпочитают поездки на более короткие расстояния», — говорится в сообщении.

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Кроме того, стало известно, что размер среднего чека в июне составляет около двух тысяч рублей и уже превышает не только весенние показатели, но и данные за минувшую зиму — на 16 процентов.

24 июня сообщалось, что российские туристы считают, что поездки за границу и внутри страны после пандемии коронавируса могут быть по-прежнему опасны для здоровья. Почти половина россиян уверена, что путешествия все еще угрожают здоровью, и необходимо соблюдать все меры предосторожности. В связи с этим многие намерены воспользоваться в поездках личным транспортом.

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