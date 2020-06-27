Россиянин пешком перешел границу с Украиной ради «откоса» от армии

Житель России незаконно пересек границу с Украиной, чтобы «откосить» от армии. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что 19-летний россиянин якобы пешком прошел участок границы в районе населенного пункта Лукашовка Сумской области и был пойман пограничниками.

Задержанный признался, что не хочет служить в армии, а также заявил о намерении «подработать где-то в Украине и что-то еще».

За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности. «Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на три года», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Госпогранслужбе добавили, что в настоящий момент нарушитель принудительно возвращен на территорию России. Официального подтверждения этой информации со стороны российских властей нет.

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