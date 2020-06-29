30 тысяч человек заподозрили в педофилии в Германии

Следователи в городе Бергиш-Гладбах в земле Северный Рейн-Вестфалия расследуют дело о педофилии: они выявили 30 тысяч подозреваемых в нарушении антипедофильского законодательства. Об этом рассказал министр юстиции Германии Петер Бизенбах, передает издание Bild.

По данным следователей, речь идет не только об отдельных преступниках, но и о целой международной сети, в основном работающей на германский регион. Далеко не все из членов группы живут за пределами Германии.

Это люди, которые хранят и распространяют детскую порнографию, а также те, кого заподозрили в сексуальном насилии и других «случаях плохого обращения» с детьми, указал Бизенбах. В правоохранительных органах рассказали, что участники группировки активно общаются в групповых чатах и мессенджерах. Там они обсуждают свои преступления и делятся советами, в частности, о том, как успокоить ребенка, чтобы «соблазнить» его.

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«Тех [преступников], кто колебался, другие [педофилы] приободряли и принуждали воплощать свои намерения. Мы должны признать, что преступное обращение с детьми в сети распространено гораздо больше, чем мы думали», — заявил Бизенбах. Из-за такой атмосферы на преступление идут даже те, кто изначально не собирался его совершать, считает он. По словам министра, коммуникация преступников в чатах выглядит так, будто они обсуждают нечто само собой разумеющееся. Он посетовал на то, что закон в Германии не обязывает хранить и выдавать данные о коммуникации пользователей: из-за этого такие преступления сложнее раскрыть.

Бизенбах подчеркнул, что группа следователей по киберпреступности начнет активную работу 1 июля. В первую очередь займутся случаями, в которых речь может идти о реальном сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Расследование началось с дела о педофильской сети в городе Бергиш-Гладбах в октябре 2019 года. Некоторые из пойманных тогда преступников издевались над собственными детьми. Для того, чтобы найти педофилов, привлекли до 350 следователей.

Сейчас по этому делу проходят 72 человека, 10 из них уже арестованы, против восьмерых выдвинули обвинения. Из рук педофилов спасли 44 ребенка, одному из них три месяца.

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