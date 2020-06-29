Студент сбросил 50 килограммов за полтора года и раскрыл секрет похудения

Студент из индийского города Гургаон, штат Харьяна, сбросил 50 килограммов за полтора года. Своим секретом похудения он поделился с изданием Times of India.

На пике ожирения ныне 22-летний Рахул Данг (Rahul Dang) весил 120 килограммов. Он признался, что всю жизнь страдал от лишнего веса, из-за чего его постоянно дразнили в школе. Из-за этого у индийца резко снизилась самооценка, и он долгое время не верил в то, что когда-либо сможет похудеть. Однако в какой-то момент он взял себя в руки и начал худеть.

Теперь на завтрак он ест овсянку на молоке, на обед — вареные овощи и вареную курицу или два яйца, а на ужин — брюссельскую капусту и дал — традиционный вегетарианский индийский пряный суп-пюре из разваренных бобовых. Перед тренировкой Данг пьет чашку кофе, а после — протеиновый коктейль. Иногда индиец позволяет себе немного пиццы на тонком тесте или курицы в томатно-сливочном соусе.

Поначалу Данг делал упор на кардиотренировки и функциональные упражнения: берпи, различные планки и джампинг джек. Во время карантина он сконцентрировался на силовых тренировках. Индиец прорабатывает разные группы мышц в разные дни, а в воскресенье отдыхает.

Своим главным фитнес-секретом студент считает чашку черного кофе перед тренировкой. Данг утверждает, что напиток помогает сжигать жир и ускоряет метаболизм. Также он рекомендует пить больше зеленого чая, так как он полезен для пищеварения и укрепляет иммунитет.

Сохранять мотивацию ему помогает восхищение окружающих и наблюдение за изменениями в своем теле. Индиец отметил, что тренировки и диета придали ему самоуверенности и кардинально изменили его характер. «Я прошел долгий путь от замкнутого ребенка, который весил 120 килограммов, до блогера, делающего посты о моде и фитнесе», — похвастался он. Данг призвал всех худеющих не сдаваться даже в моменты, когда результаты становятся не слишком явными, и продолжать придерживаться расписания тренировок и диеты.

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