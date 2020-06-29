Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео

В Запорожской области Украины полиция задержала неизвестного мужчину, который пришел на пляж с гранатой. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «Это Запорожье».
На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов валят нарушителя на землю, в то время как сам отдыхающий пытается оказать им сопротивление и выкрикивает ругательства в адрес полицейских.
По информации канала, инцидент произошел в курортном поселке Кирилловка Запорожской области на берегу Азовского моря. «Ну, конечно, как же в Кирилловку без гранаты. А что вы берете необычного на море?» — указано в подписи к посту.
Как уточняет портал «Украина.ру», после начала вооруженного конфликта в Донбассе количество нелегального оружия у украинских граждан резко увеличилось — сбытом занимаются в том числе сами военнослужащие с целью обогащения. В результате случаи подрыва гранат и задержания владельцев целых арсеналов также участились.