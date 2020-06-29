Застреливший собаку из-за пропавшего гуся охотник попал на видео

Челябинский охотник, который убил собаку по кличке Арчи из-за пропавшего гуся на глазах хозяйки, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На записи видно, как мужчина, игнорируя мольбы владелицы пса, несколько раз выстрелил в него из ружья с близкого расстояния.

Хозяйка хаски Екатерина Мохрова впоследствии дала интервью изданию. По ее словам, после расправы с собакой они со знакомой побоялись сразу приближаться к охотнику. «Дождались, пока он отошел от нас с оружием. Потому что он нам угрожал, чтобы мы не мешали, чтобы мы не заступались за собаку, потому что пули полетят и в нас», — рассказала женщина.

После того как они все-таки подошли к псу, спасти его уже было нельзя. Мохрова обратилась в полицию. Оперативники обыскали место преступления и возбудили уголовное дело. Охотнику грозит до трех лет тюрьмы.

Инцидент произошел утром 27 июня. Местная жительница вместе с приятельницей выгуливала хаски на песчаном карьере в пригороде Челябинска. В какой-то момент собака заметила под деревом подстреленного гуся и схватила его. Охотник в отместку убил пса.

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