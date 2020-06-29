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Минкульт запустил конкурс волонтерских культурных центров

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Фото: Андрей Луковский / «Коммерсантъ»

Министерство культуры России запустило Всероссийский конкурс волонтерских центров в сфере культуры. Прием заявок стартовал 26 июня, сообщается на сайте ведомства.

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Замминистра Ольга Ярилова заявила, что он «поможет вовлечь в культурное добровольчество еще больше людей и реализовать множество полезных инициатив».

Призовой фонд составит миллион рублей. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие и образовательные организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры, а также культурные учреждения, при которых работают волонтерские центры. Первый этап состязания — разработка концепции развития волонтерских центров на 2020 год и проведение информационной кампании по продвижению идей волонтерства.

На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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