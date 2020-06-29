Уволенный за выдачу липовых удостоверений полковник МВД вернулся на службу

В Курске уволенный за выдачу липовых удостоверений полковник МВД Алексей Баланин через суд вернулся на службу и взыскал с управления 196,1 тысячи рублей денежного содержания за время вынужденного прогула. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, Ленинский районный суд Курска восстановил высокопоставленного сотрудника МВД в должности начальника управления ГИБДД региона. 1 апреля он был уволен с этого поста с формулировкой — «за проступок, порочащий мундир». Это случилось после служебной проверки, которая выявила, что Баланин выдавал удостоверения общественного совета при региональном УИГБДД, несмотря на то, что такой орган перестал существовать в 2011 году.

Выяснилось, что такие удостоверения с его подписью и печатью в 2017 году получили 209 человек, в 2018-м — 205, а в 2019-м — 220. При этом состав совета при областных ГИБДД обычно не превышает 30 человек. Удостоверения якобы выдавались ранее судимым и нарушавшим ПДД гражданам.

Во время судебного разбирательства защита истца заявила, что общественный орган появился до назначения Баланина на должность главы ГИБДД и регулировался нормативными актами, которые не были отменены. Таким образом возможность существования совета при ГИБДД как общественно-совещательного органа сохранялась. Адвокат настаивал, что доказательств выдачи полковником корочек ранее судимым лицам нет, и все обвинения голословны.

Несмотря на то что прокуратура поддержала решение управления МВД региона об увольнении Алексея Баланина, суд удовлетворил его требование о восстановлении на службе.

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