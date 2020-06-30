Бобры восстановили множество озер и стали виновниками таяния вечной мерзлоты

В последние несколько лет бобры стали активнее эмигрировать на Аляску. Таяние вечной мерзлоты в этом регионе создавало для них комфортные условия. Однако впоследствии они и сами стали виновниками ускорения этого процесса — бобры восстанавливают озера, которые заполняются теплой водой. К такому выводу пришли ученые-климатологи. Результат их работы опубликован в научном журнале Environmental Research Letters, пишет ТАСС.

Один из авторов работы, климатолог из Института Альфреда Вегенера Ингмар Нитце, рассказал, что за последние 20 лет площадь озер и других мелких водоемов на Аляске выросла на 8,3 процента. Выяснилось, что бобры находят котловины пересохших еще до ледниковой эпохи озер и строят в них дамбы. Всего за десять лет число дамб в регионе выросло с 94 до 409.

Ученый отметил, что бобры таким образом восстановили 56 водоемов. Наполнившись теплой водой, они ускорили таяние залежей вечной мерзлоты под ними. По словам Нитце, схожие процессы происходят и в Канаде, и в других северных странах.

Таяние мерзлоты в промерзшей почве повлечет за собой выделение больших объемов метана и углекислого газа. Кроме того, это приведет к массовых возникновениям стихийных природных пожаров.

Ранее ученые сообщили, что потепление в Арктике идет на 80 лет быстрее, чем предполагалось ранее. Такой вывод они сделали из зафиксированных в Сибири температур: в якутском Верхоянске столбики термометров поднялись до отметки в 38 градусов. В последний раз такая температура там была зарегистрирована в 1915 году.

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