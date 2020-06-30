Лукашенко в присутствии Путина озадачил Мединского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области задал вопрос Владимиру Мединскому, помощнику российского коллеги Владимира Путина. Их беседа, прошедшая в присутствии Путина, попала на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

«Слушай, ну ты историю знаешь, а вот первый бой в какой день начался здесь, под Ржевом?» — спросил белорусский лидер у Мединского. По образованию Лукашенко является преподавателем истории и обществоведения.

Помощник Путина, немного озадачившись, не ответил прямо на вопрос, а сперва напомнил, что «мы оставили Ржев практически без боя, за один день, осенью 1941 года». «Когда началось контрнаступление под Москвой, потом уже, как бы так, честно говоря, нахрапом, мы попытались как можно больше...» — продолжил Мединский. На этих словах его прервал некий мужчина, который обратился к нему сзади, положил руку на плечо и сообщил, что бои подо Ржевом начались в октябре 1941 года.

30 июня Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату. Мемориальный комплекс представляет собой бронзовую скульптуру солдата высотой 25 метров, музейно-выставочный павильон с мультимедийным оборудованием и 55-метровую аллею со стенами, на которых высечены фамилии 17 660 человек, павших в Ржевской битве, чья гибель документально подтверждена.

Владимир Мединский занял пост помощника президента после смены состава российского правительства в январе этого года. На этой должности он, в частности, курирует государственную политику в исторической сфере. В течение семи с половиной лет до работы в Кремле чиновник возглавлял Министерство культуры России.

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