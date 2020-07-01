Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» приведут к блокировке около 700 миллионов евро инвестиций в завершение его строительства. Ущерб от новых ограничений подсчитали в пресс-службе оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Отмечается, что санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 европейских стран. Также новые ограничения поставят под удар около 12 миллиардов евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, из которых около восьми миллиардов составляют инвестиции непосредственно в строительство «Северного потока-2».

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«Cанкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского СПГ (сжиженного природного газа — прим. «Ленты.ру») путем уничтожения потенциального конкурента. Фактически без газопровода "Северный поток-2" европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены ежегодно платить на миллиарды больше за этот ключевой энергетический ресурс», — заявили в компании.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.

В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. Без страховки «Академик Черский», который в настоящее время находится в германском порту, не сможет приступить к работам.

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