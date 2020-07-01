Умер воевавший за нацистов брат папы Римского Бенедикта XVI

Брат папы Римского на покое Бенедикта XVI Георг Ратцингер (Georg Ratzinger) умер на 97-м году жизни в немецком городе Регенсбург. Об этом сообщает «Радио Ватикана».

Причина смерти не указывается, однако известно, что в июне Бенедикт XVI приезжал в Германию навестить тяжелобольного брата.

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Ратцингер родился 15 июня 1924 года в коммуне Плайскирхен. В 1935-м поступил в подготовительную семинарию в Траунштайне, откуда спустя семь лет был призван в Имперскую службу труда, а затем — в Вермахт. В годы Второй мировой братья Ратцингеры, воюя за нацистов, попали в плен и провели там несколько месяцев.

В 1951 году Георг и Бенедикт были рукоположены в священники. Утверждается, что Георгу Ратцингеру не нравилось то, что его брат занял папский престол.

В марте 2010 года Георг Ратцингер признался, что, будучи дирижером знаменитого немецкого церковного хора мальчиков Regensburger Domspatzen, бил молодых хористов, раздавая им оплеухи и подзатыльники. Признания прозвучали на фоне громкого скандала, разразившегося в Германии в связи со случаями грубого обращения, а также сексуального и физического насилия над учениками как католических, так и светских учебных заведений.