Оползень в нефритовой шахте в Мьянме унес жизни десятков людей

Оползень в нефритовой шахте на севере Мьянмы унес жизни по меньшей мере 50 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

«Найдено 50 тел погибших. Мы продолжаем спасательную операцию», — цитирует агентство заявление местных экстренных служб. Сообщается, что оползень сошел рано утром, неизвестное число шахтеров находится под завалами.

Оползень в богатом нефритом районе штата Качин был вызван осадками. Известно, что там нередки несчастные случаи, в том числе и с летальным исходом. Добычей нефрита, а также поиском пропущенных камней в шламе — отходах от добычи — занимаются неквалифицированные работники, за соблюдением норм безопасности следят слабо.

Как уточняет Reuters, значительная часть добычи нефрита в Мьянме ведется целенаправленно для поставок этого минерала в Китай. О смертельном инциденте, подобном сегодняшнему, сообщалось в декабре 2015 года: тогда неожиданный оползень также привел к гибели полусотни работников.

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