Стало известно о кутежах российских хоккеистов в девяностые

Комментатор Дмитрий Федоров рассказал о жизни российских хоккеистов в девяностые годы. Его слова приводит Sports.ru

Федоров посчитал, что интерес к сборной России в это время упал, из-за чего многие игроки отказывались выступать за команду. «У российских игроков не было стимула — на ЧМ брали в основном энхаэловцев. На завтраке некоторые появлялись в костюмах — куда-то уезжали на ночь, кутили, а на завтрак приезжали и даже не переодевались. Дисциплина была на низком уровне», — вспомнил комментатор.

1 июля стало известно, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) проводит переговоры с профсоюзом игроков о возможности позволить спортсменам участие в Олимпийских играх. На предыдущих Играх в Пхенчхане, где российские хоккеисты завоевали золото, не было игроков НХЛ, так как лига отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования.

В период с 1992-го по 1999-й сборная России по хоккею один раз становилась чемпионом мира и один раз завоевала серебро Олимпийских игр.

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