Мужчина собирал кровать и едва не умер

В американском городе Гилфорд, штат Коннектикут, местный житель Крис Таун (Chris Town) решил помочь другу семьи с переездом и провалился под пол дома. Об этом сообщает The New York Times.

Хозяйка дома, который был построен в 1843 году, арендовала его не так давно и обнаружила мягкий участок на полу в одной из комнат. Она попросила Криса установить над опасным местом каркас кровати, чтобы уберечь от падений десятилетнего сына, страдающего аутизмом. Американец собирал мебель и неожиданно провалился под пол, упав в колодец глубиной более шести метров. «Он буквально исчез прямо у меня на глазах», — рассказала супруга Криса.

Спасательная операция с участием пожарной команды заняла около 45 минут. По словам капитана патруля, эта ситуация действительно уникальная. За 26 лет службы он не сталкивался ни с чем подобным. Сам пострадавший отделался легкими ушибами и синяками и признался в том, что ему повезло: «Чувствую себя хорошо. Ведь я едва не умер».

В начале июня сообщалось о 29-летнем жителе Великобритании Джейкобе Робертсе, который упал в колодец глубиной четыре метра и провел там шесть дней. После падения он долго звал на помощь, но никто его не слышал.

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