Путин анонсировал изменение законодательной базы России

После принятия поправок к Конституции Россию ждет качественное изменение законодательства. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон Путин отметил, что законодательная база страны должна полностью соответствовать обновленной Конституции.

«Было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа. И этот момент настал», — сказал глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Конституция с внесенными в нее поправками вступит в силу 4 июля. Текст обновленного Основного закона страны будет опубликован на государственном портале, отвечать за это будет ФСО.

Голосование по поправкам к российской Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. 3 июля были объявлены окончательные итоги плебисцита: по данным ЦИК России, 77,92 процента проголосовавших (57,7 миллиона человек) поддержали изменения (всего на плебисцит было вынесено сразу 206 поправок) в Основной закон, против принятия поправок высказались 21,27 процента (15,7 миллиона человек).

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