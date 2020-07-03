Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», — говорится в сообщении. По словам Ким Чен Ына, народ Северной Кореи «действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии».

Согласно официальной статистике, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

В конце апреля сообщалось, что из Северной Кореи в сторону Китая пытался бежать мужчину. При пересечении границы его подстрелили. В больнице у него диагностировали COVID-19.

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