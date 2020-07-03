Российские и иностранные ученые заранее готовились к пандемии

Российские и иностранные ученые понимали, что в мире может произойти пандемия наподобие коронавируса, и заранее готовились к ней. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, научное и эпидемиологическое сообщества были уверены, что в будущем появится новый возбудитель. «Об этом много писали, и художественные произведения есть, и фантасты писали, будет время "вируса Х"», — сказала Попова.

Она отметила, что степень готовности разных стран к предстоящей эпидемии была разной. В итоге инфекция оказалась не такой страшной, как предполагалось, но стала неожиданностью и вызовом для многих государств. При этом российские специалисты уже в конце апреля знали, что в какой-то момент заболеваемость пойдет на спад.

«Мы начали писать новые правила [жизни], когда у нас еще и пика не было. Мы понимали, что это все пройдет», — уточнила главный санитарный врач.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к привычной жизни не раньше февраля. Примерно в это время можно будет ходить на концерты, спокойно летать на самолетах, ходить в офис.

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