В России научились строить дома из пищевых отходов

В России ученые научились строить дома из экологичных материалов, которые могут заменить утеплители из минеральной ваты. Об этом пишут «Известия».

В МГТУ имени Баумана пояснили, что новый метод строительства основан на пищевой и лесной промышленности. В том числе используется биологически нейтральная клеевая основа, вырабатываемая специальными бактериями, которые питаются молочной сывороткой и патокой.

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Как пояснил директор компании «Хэтфуд» Михаил Баяндин, для нового утеплителя потребуется специальное вещество. Для того, чтобы его получить, смешивается молочная сыворотка и меласса, которая образуется при изготовлении сахара из свеклы. «Затем в полученный состав добавляются микроорганизмы», — сказал он, добавив, что в итоге получается полимер декстран, используемый в качестве клеевой основы.

Предполагается, что новый утеплитель по стоимости будет такой же, как качественная минеральная вата. При этом само производство утеплителя также будет более экологичным по сравнению с процессом создания минеральной ваты, поскольку требует значительно меньше энергозатрат.

На данный момент проект находится в стадии завершения. Предполагается, что, при условии заинтересованности производителей стройматериалов, экологичный утеплитель может появиться на рынке уже через 2-3 года.

В конце мая в Госдуме предложили запретить отправлять пищевые отходы на свалку, чтобы вместо этого перерабатывать их и получать полезные ресурсы. В рамках инициативы предполагалось заставить компании обращаться с невостребованными продуктами в упаковке как с пищевыми отходами.

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