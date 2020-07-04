В России сочли «ущербной» идею расширенного саммита G7 без КНР

Идея провести расширенный саммит G7 («Большой семерки») без Китайской Народной Республики (КНР) — ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без КНР невозможно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он отметил, что непонятно, каким образом авторы инициативы будут рассматривать китайский фактор. «Поэтому, что касается каких-либо обсуждений на счет нашего участия в саммите "Группы семи", мне кажется, посол [США в России Джон] Салливан просто ошибся», — сказал Рябков.

Салливан 3 июля рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. «Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД России и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите», — отметил американский представитель. Салливан подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть президента России Владимира Путина, так как Москва «причастна ко всем вопросам, которые стоят на повестке саммита».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!