Названа сборная 32-го тура АПЛ

Определена символическая сборная по итогам 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Четыре клуба: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» делегировали в команду по два футболиста. Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).
Защитники: Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Бен Ми («Бернли»), Крис Бэшем, Энда Стивенс (оба — «Шеффилд Юнайтед»).
Полузащитники:Фил Фоден, Кевин де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»).
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