Названа сборная первого после рестарта тура АПЛ

Определена сборная 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (два игрока) получил «Саутгемптон». Клуб, одержавший разгромную победу над «Норвичем» (3:0), делегировал в сборную полузащитника Стюарта Армстронга и нападающего Дэнни Ингса. Полностью команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Крейг Доусон («Уотфорд»), Бен Чилвел («Лестер»).
Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»).
Нападающие: Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»).
30-й тур АПЛ стал первым после рестарта лиги. Первенство остановили в начале марта из-за пандемии коронавируса.