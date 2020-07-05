Россиянку в Таиланде обвинили в убийстве годовалой дочери

В курортном городе Патайя в Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве годовалой дочери. Об этом сообщает Pattaya News со ссылкой на полицию.

Полицейские прибыли в район На Клыа и обнаружили женщину под окнами ее квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного здания. Врачи диагностировали у нее травмы, характерные для падения с высоты.

Полицейским россиянка заявила, что ее избил муж, однако сотрудники администрации здания рассказали, что с женщиной живет только ее годовалая дочь. Полицейские зашли в квартиру и нашли ребенка мертвым. На теле девочки, обернутом полотенцем и накрытом унитазом, были замечены множественные гематомы.

В настоящий момент подозреваемая находится в больнице под охраной. Допрос продолжится после ее выздоровления.

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