В российском городе опровергли закрытие въезда и выезда из-за COVID-19

Мурманск не будут закрывать на въезд и выезд из-за распространения COVID-19. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опроверг данные о планах правительства закрыть город. Его слова приводятся на странице оперштаба региона во «ВКонтакте».

«Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска», — сказал Чибис, подчеркнув, что информация о якобы готовящемся закрытии города вызвала панику в соцсетях.

Сообщение о планах властей закрыть Мурманск появилось 4 июля в группе города во «ВКонтакте». В нем говорилось об ограничении вылетов из города и подготовке контрольно-пропускных пунктов на выезде из Мурманска. Согласно информации, опубликованной в соцсети, город должны были закрыть в понедельник, 6 июля.

По последним данным, в Мурманской области выявлено 135 новых случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе заразились 6038 человек, из них более половины (3704) выздоровели. По информации портала стопкоронавирус.рф, регион находится на втором этапе снятия ограничений, введенных по всей России в связи с распространением инфекции.

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