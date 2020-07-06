Воробьев рассказал о разборе временных госпиталей для пациентов с коронавирусом

Начались работы по разбору временных госпиталей для пациентов с коронавирусом, развернутых в парке «Патриот» и выставочном центре «Крокус Экспо», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Госпиталь в «Крокус Экспо» открылся в середине мая. Учреждение рассчитано на 1040 пациентов, в отделении реанимации оборудовано 120 коек. Госпиталь в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе рассчитан на более 1,4 тысячи пациентов.
Во временных больницах были установлены аппараты ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевые насосы, мониторы гемодинамических показателей пациентов, дезинфекционные камеры.
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