Рособрнадзор отчитался о первом дне самого массового ЕГЭ

Первый день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, который является самым массовым, прошел в штатном режиме, однако некоторым выпускникам понадобилась медицинская помощь из-за аномальной жары. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает «Интерфакс» в понедельник, 6 июля.

«В ряде регионов некоторые участники не смогли завершить написание экзамена из-за аномальной жары. (...) Они смогут сдать ЕГЭ по русскому языку в резервный день 25 июля, либо в дополнительный период ЕГЭ в августе», — приводит агентство сообщение Рособрнадзора.

В службе отметили, что число обращений за медпомощью в процессе проведения экзамена сопоставимо показателям прошлых лет. «Значительного роста покинувших экзамен из-за жалоб на здоровье не произошло», — сообщили в Рособрнадзоре.

В понедельник, 6 июля, начался самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. Было решено, что его школьники напишут в два дня. Второй день сдачи экзамена назначен на 7 июля. ЕГЭ в 2020 году сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

Из-за пандемии коронавируса школы, вузы, колледжи в стране полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Вместе с тем ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса и провести их очно, поскольку сделать это дистанционно пока невозможно.

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