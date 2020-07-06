Названа желаемая зарплата россиян после коронавируса

Опрошенные сервисом «Работа.ру» россияне назвали желаемую зарплату после окончания пандемии коронавируса. Результаты исследования приводит RT.

В среднем респонденты называли сумму в 74 тысячи рублей в месяц. Ожидания женщин при этом оказались ниже, нежели у мужчин: 61 против 86 тысяч рублей в месяц.

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Также авторы опроса зафиксировали снижение ожиданий россиян по сравнению с периодом до начала пандемии. В январе текущего года женщины в качестве желаемой зарплаты озвучивали 80 тысяч рублей в месяц, мужчины — 103 тысячи.

По данным консалтинговой компании RRG, многие москвичи после завершения пандемии корнавируса хотели бы продолжить работать удаленно. 79 процентов опрошенных жителей столицы высказались в пользу такой перспективы. Основным преимуществом удаленной работы они назвали возможность экономить время на дороге до рабочего места.

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