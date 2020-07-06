«Тоттенхэм» благодаря автоголу обыграл «Эвертон» в центральном матче тура АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Эвертон» в центральном матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в понедельник, 6 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев. Судьбу игры решил автогол защитника «ирисок» Майкла Кина на 24-й минуте поединка.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 48 очков и выйти на восьмое место в чемпионате. В активе «Эвертона» 44 очка, команда располагается на 11-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 9 июля на выезде сыграет с «Борнмутом». «Эвертон» в тот же день на своем поле встретится с «Саутгемптоном».

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