Раскрыты подробности нахождения Чикатило в тюрьме

Серийный убийца Андрей Чикатило, находясь в Бутырской тюрьме, «ни на что не жаловался, ничего не просил». Подробности его нахождения в следственном изоляторе раскрыл «Московскому комсомольцу» подполковник запаса Амангали Губайдуллин, который в тот момент работал в СИЗО, куда на психиатрическую экспертизу привезли маньяка.

По его словам, Чикатило поместили в маломестную камеру в Северной башне, где он находился один.

«Он не был похож на человека, который о чем-то сожалеет или переживает. Уголовное дело его, конечно, читать было невыносимо. 43 доказанных убийства, в том числе детей, с особой жестокостью, сопряженные с сексуальным насилием. Ненависть к Чикатило была страшная», — поделился Губайдуллин.

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Подполковник рассказал, что Чикатило круглосуточно и усиленно охранялся для того, чтобы «сделать все, чтобы он дожил до суда».

Ранее следователь по делу убийцы Исса Костоев рассказал, как ему удалось вычислить преступника при отсутствии весомых улик. Он пришел к выводу, что там, где совершались убийства, Чикатило был в командировках.

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал. По версии следователей, первое убийство он совершил в 1978 году. Из-за ошибок в расследовании арестовать его удалось только в 1990-м. Чикатило приговорили к смертной казни. Установлено, что в период с 1982 по 1990 год он совершил 43 доказанных убийства, чаще всего его жертвами становились дети. Сам маньяк говорил о 56 убийствах.

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