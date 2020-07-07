Внучка Черномырдина проиграла суд за дачу на Рублевке

Арбитражный суд Московского округа подтвердил незаконность дарения Марии Черномырдиной, внучке бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, земельного участка с двумя домами в поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее незаконным дарение признали в арбитражном суде Москвы и Девятом арбитражном апелляционном суде, но Черномырдина направила кассационную жалобу на эти судебные решения. Арбитражный суд Московского округа, тем не менее, поддержал позицию судей, ранее рассматривавших дело. Таким образом, внучка Черномырдина в очередной раз проиграла суд за дорогостоящую недвижимость.

Дача на Рублевке была подарена Черномырдиной ее отцом Виталием Черномырдиным. При этом последнего в апреле 2018-го признали банкротом по заявлению банка ВТБ. Заявление о признании дарения недействительным подал в суд финансовый управляющий имуществом Виталия Черномырдина. Спорные операции с недвижимостью, по мнению управляющего, были проведены между заинтересованными лицами — отцом и дочерью, когда Черномырдин уже был неплатежеспособным. Таким образом, он не имел права отказываться от указанных объектов и отдавать их кому-либо.

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