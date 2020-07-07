Путин продлил финансирование «Русского мира»

Фонду «Русский мир» продлили направление средств до 2025 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится о внесении изменений в указ президента от 21 июня 2017 года.

Фонд «Русский мир» создали в 2007 году по указу главы государства. Он занимается популяризацией культуры и русского языка, поддержкой программ по его изучению в России и за рубежом.

На сайте фонда говорится, что русский мир — это не только русские, россияне и соотечественники в зарубежных странах, но также еще и иностранцы, говорящие на русском языке.

В России с 4 июля вступила в силу обновленная Конституция, голосование по котором проходило с 25 июня по 1 июля. Изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. В списке поправок в том числе закрепление статуса русского языка как государствообразующего.

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